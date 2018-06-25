可恶！老太花上百万买药 骗子却用这些钱来打赏女主播

站长之家(Chinaz.com)注：据钱江晚报消息，近日，舟山一 78 岁的老太向警方报案称自己被骗了 116 万元。老人家平时生活都比较节俭，怎么会被骗走这么多钱呢?原来，陈阿姨在春节的时候在电视上看到了一个治疗关节炎的电视广告，拨打热线电话后，她相信了“教授”提供的所谓“专家配方”特效药。

此后的时间里，陈阿姨先后多次花费 30 余万元购买了该药品。后来觉得药没什么效果，再加上拿不出钱买药了，陈阿姨便向对方说出了自己的难处。谁知，对方却以“办理老年人购药补贴卡”为由先后让其缴纳了 4 万多手续费。对方称“手续办好后就会退还相关费用”，为此陈阿姨虽有怀疑，但还是通过借贷等方式借了钱交手续费，为了偿还贷款她甚至变卖了唯一的住房。被骗得再也拿不出钱的老太，最后想了一夜终于选择报警。

很快，诈骗嫌疑人潘某和李某就被警方抓到。仅半年时间，二人就从陈阿姨那里骗走了 116 万元。被抓时，潘某已将骗来的钱花光了。他每晚都到酒吧消费几千到上万元，更夸张的是，他还将骗来的钱打赏给了女主播，而且出手阔绰，花了 30 万给女主播打赏。花自己钱打赏就算了，骗老人的钱去打赏女主播，你的良心不会痛吗？

直播截图（图文无关）