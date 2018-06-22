小学生发抖音直播妈妈洗澡 抖音回应：下线后遭恶意传播

站长之家(Chinaz.com)注：人怕出名，猪怕壮!作为时下最热门的短视频平台，抖音近来总是被曝出一些不和谐的声音。继不少网友模仿抖音高难度动作受伤之后，近日，抖音平台因现不雅视频引发热议。

近日，一段名为《小学生在家发抖音妈妈洗澡被直播》的视频在网络上被疯传，不少网友称应该告抖音审核不严赔偿精神损失。

对此，抖音官方回应称该视频刚发布不久就已被下线，当时播放量仅 216 次。然而，下线两天后，这条视频却在网络上被大规模传播，明显有人恶意推动。官方称将完善平台审核机制，也希望商业竞争不要伤害到普通用户，疑似暗指同行恶意传播。

以下是抖音回应全文：

今天，一篇名为《小学生在家发抖音妈妈洗澡被直播》的视频在网上被大肆传播。经查证，该视频是用户于 6 月 19 日22： 06 发布，视频远处背景有意外走光内容，23： 46 视频被下线，播放量 216 次。并非直播内容。

时隔两天后，这条短视频在网络上突然被大规模传播，明显有人恶意推动。仅在手机百度上，视频的播放量就高达 89 万次。此行为不仅严重侵犯用户隐私，也对当事家庭造成了极大的伤害。

我们将进一步完善平台的审核机制，同时也希望商业竞争不要伤害到普通用户。