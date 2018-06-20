3分钟收费2元！ofo回应涨价：正测试新的计费方式

站长之家(Chinaz.com) 6 月 20 日消息 近来，ofo小黄车在押金以及骑行计费上有了新的调整，其中部分地区用户反馈，ofo有着大幅度是涨价，骑行 3 分钟竟然收费 2 元。对此，ofo有关负责人作出回应表示，正在测试新的计费方式和方法，费用可能会少于 1 元或者多于 1 元。

据悉，ofo在武汉、太原、郑州、昆明、西安等城市调整了收费标准，采用“起步价+分钟+里程”的计费标准。伴随着标准的变化，计费变成了 1 个小时最高收费 2 元，有用户骑行 3 分钟竟然收费 2 元。而使用时长超过 4 小时，全部收费 10 元。

据《证券日报》报道，ofo相关负责人对于涨价的情况回应表示，这不是涨价，是为了更好服务用户，根据用户不同用车需求，探索更趋合理的计费方式。该负责人还表示，ofo正在测试新的计费方式和方法，用户的使用费用与使用时间关联。费用可能会少于 1 元或者多于 1 元。目前处于测试阶段。

值得一提的是，ofo已经在多个城市取消了蚂蚁信用分免押服务，并于昨天宣布上线新一代信用积分体系 ，通过自有数据建立更加智能和完善的用户信用考评机制。其中，ofo将根据用户行为进行信用分级，信用较高的用户有望减免押金。

对于ofo一系列收费政策的改变，不少用户表示，别家都在提供免押金、 1 元骑行服务，ofo此举怕是作死。你怎么看?