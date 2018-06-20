“扫一扫”分享到微信

趣咖

3分钟收费2元！ofo回应涨价：正测试新的计费方式

2018-06-20 15:31 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(Chinaz.com) 6 月 20 日消息    近来，ofo小黄车在押金以及骑行计费上有了新的调整，其中部分地区用户反馈，ofo有着大幅度是涨价，骑行 3 分钟竟然收费 2 元。对此，ofo有关负责人作出回应表示，正在测试新的计费方式和方法，费用可能会少于 1 元或者多于 1 元。

小黄车1.png

据悉，ofo在武汉、太原、郑州、昆明、西安等城市调整了收费标准，采用“起步价+分钟+里程”的计费标准。伴随着标准的变化，计费变成了 1 个小时最高收费 2 元，有用户骑行 3 分钟竟然收费 2 元。而使用时长超过 4 小时，全部收费 10 元。

据《证券日报》报道，ofo相关负责人对于涨价的情况回应表示，这不是涨价，是为了更好服务用户，根据用户不同用车需求，探索更趋合理的计费方式。该负责人还表示，ofo正在测试新的计费方式和方法，用户的使用费用与使用时间关联。费用可能会少于 1 元或者多于 1 元。目前处于测试阶段。

值得一提的是，ofo已经在多个城市取消了蚂蚁信用分免押服务，并于昨天宣布上线新一代信用积分体系 ，通过自有数据建立更加智能和完善的用户信用考评机制。其中，ofo将根据用户行为进行信用分级，信用较高的用户有望减免押金。

对于ofo一系列收费政策的改变，不少用户表示，别家都在提供免押金、 1 元骑行服务，ofo此举怕是作死。你怎么看?

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

美女记者直播世界杯遭强吻 淡定完成工作后发帖寻人

美女记者直播世界杯遭强吻 淡定完成工作后发帖寻人

新五环之歌被指侵权！岳云鹏为美团改编广告曲被诉索赔50万

新五环之歌被指侵权！岳云鹏为美团改编广告曲被诉索赔50万

苹果被澳洲罚款怎么回事？罚多少钱？被罚原因及详细经过介绍

苹果被澳洲罚款怎么回事？罚多少钱？被罚原因及详细经过介绍

小伙利用PC退货漏洞疯狂薅羊毛 致沃尔玛损失130万美元

小伙利用PC退货漏洞疯狂薅羊毛 致沃尔玛损失130万美元

相关热点

美女记者直播世界杯遭强吻 淡定完成工作后发帖寻人

· 直播世界杯遭强吻 世界杯 直播

新五环之歌被指侵权！岳云鹏为美团改编广告曲被诉索赔50万

· 新五环之歌侵权 美团 岳云鹏

苹果被澳洲罚款怎么回事？罚多少钱？被罚原因及详细经过介绍

· 苹果被澳洲罚款 第三方维修手机 苹果手机

小伙利用PC退货漏洞疯狂薅羊毛 致沃尔玛损失130万美元

· PC退货漏洞 沃尔玛

美女记者直播世界杯遭强吻 淡定完成工作后发帖寻人

· 直播世界杯遭强吻 世界杯 直播

新五环之歌被指侵权！岳云鹏为美团改编广告曲被诉索赔50万

· 新五环之歌侵权 美团 岳云鹏

苹果被澳洲罚款怎么回事？罚多少钱？被罚原因及详细经过介绍

· 苹果被澳洲罚款 第三方维修手机 苹果手机

小伙利用PC退货漏洞疯狂薅羊毛 致沃尔玛损失130万美元

· PC退货漏洞 沃尔玛

20元成12家视频网站会员怎么回事？乐尚视界APP运营者被捕，涉案逾亿元

· 20元成12家视频网站会员 视频网站 乐尚视界

剧情反转！美国参议院恢复中兴销售禁令 新协议作废

· 中兴销售禁令 美国参议院

京东配送机器人上街头：会等红绿灯、避让行人

· 京东配送机器人 京东物流

靳东神预测英格兰2:1突尼斯 网友：他是我的幸运小靳鲤

· 靳东神预测 世界杯

呼死你团伙被摧毁怎么回事？警方摧毁“呼死你”产业链

· 呼死你团伙被摧毁 呼死你 疯狂云呼

呼死你团伙被摧毁怎么回事？警方摧毁“呼死你”产业链

· 呼死你团伙被摧毁 呼死你 疯狂云呼
查看更多
﻿

编辑推荐

3分钟收费2元！ofo回应涨价：是为了更好服务用户

[趣咖]· 06月20日

美女记者直播世界杯遭强吻 淡定完成工作后发帖寻人

[趣咖]· 06月20日

中兴通讯澄清美国法案影响后 香港股价大涨18%

[动态]· 06月20日

小米 Max 3 「证件照」公布：5400mAh 电池 + 非刘海屏

[数码日爆]· 06月20日

支付宝可领余额宝红包了：有机会领2个

[动态]· 06月20日

小米平板 4 将于 6 月 25 日发布：海量内容追剧神器！

[数码日爆]· 06月20日

男子出租屋内装80台挖矿机 偷电6万度“挖”比特币

[区块链]· 06月20日

划重点！OPPO Find X 巴黎发布会回顾：史上最高屏占比

[数码日爆]· 06月20日