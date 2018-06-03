美拍主动下架停更怎么回事？下架原因是什么？什么时候恢复上线？

站长之家(Chinaz.com)注：昨日晚间，美拍主动下架停更 30 天的消息引发网友关注。为什么美拍突然下架停更呢?具体是什么情况呢?

昨晚，美图CEO吴欣鸿公开发布题为《积极整改，共建清朗网络》的致歉信，并宣布将会对美拍热门频道内容停更 30 天，直播频道的内容停止更新 15 天，安卓与IOS应用商店下架 30 天，下线并关闭美拍“校园”频道的决定。

而至于停更的原因，吴欣鸿在致歉信中称主要原因是美拍上出现了不符合社会主义核心价值观的内容和现象。并表示美拍近期将开设未成年人保护体系，成立专案监督举报小组，凡网友举报违法违规现象和行为一经核实将有机会获得 500 到 5000 元的奖励。

以下是致歉信具体内容：

亲爱的美拍用户们

我代表美拍团队向监管部门、广大用户诚恳道歉。我们辜负了社会各界的信任与期许，美拍上出现了不符合社会主义核心价值观的内容和现象。产品出了问题，我是第一责任人。

我要向监管部门道歉。由于我们的思想认识不够深刻，平台没有及时调整审核策略，导致主体责任缺失。我辜负了主管单位一直给予的信任和支持。

我还要向美拍用户道歉。广大用户在美拍上创造了精彩纷呈的内容，让美拍成为了汇集潮流新青年的视频社区。但是我们没有认真重视用户获取正能量内容的需求，在建设正确的平台价值观、积极向上的舆论导向上犯了错误。

发现问题后，我和美拍团队彻夜讨论、反省。我们深刻地认识到：儿童和少年是国家的未来。为了给未成年人创造健康和谐的环境，我们将以最严的整改措施打造全新的美拍生态体系。

根据国家有关互联网管理第三方法律法规和站内用户协议，从即日起，美拍将对全站内容主动进行全面清查、整改：

1. 在 2018 年 6 月 2 日 15 时至 2018 年 7 月 2 日 15 时之间停止热门频道内容更新;

2. 在 2018 年 6 月 2 日 15 时至 2018 年 6 月 17 日 15 时之间停止直播频道内容更新;

3. 在 2018 年 6 月 2 日 15 时至 2018 年 7 月 2 日 15 时之间从安卓与iOS端所有应用商店下架;

4. 下线并关闭美拍“校园”频道。

美拍近期将重点投入未成年人保护体系的建设，我们努力的方向主要有：

一、加强团队核心价值观教育，增强对未成年人的保护意识。

针对团队内部，首先要加强社会主义核心价值观的学习，着重增强对未成年人的保护意识，并以此为指导，进一步对美拍视频社区的内容进行全面整治，真正履行好平台的主体责任。

二、全面完善内容审核机制，杜绝不利于未成年人的内容在平台上的传播。

1. 继续完善 24 小时人工+计算机内容审核机制;

2. 扩大人工审核团队规模，提高团队素质;

3. 对平台内的存量内容进行重新清查，对新增内容进行严格把关，杜绝不符合社会主义核心价值体系、不利于未成年人成长的内容在平台内传播。

三、全面完善未成年人保护体系。

1. 推进实名认证体系，对实名认证的未成年人用户采取保护措施;

2. 严格关闭未成年人用户直播权限，实施直播内容实时监测，发现直播主体为未成年人的一律强制终止直播，杜绝未成年人使用成年人账户进行直播的行为;

3. 严厉处罚主播在直播里诱导未成年人用户打赏的行为;

4. 上线“家长陪护模式”，针对未成年人用户设置家长控制密码，辅助家长对未成年人用户的网络使用行为进行教育和管理。

四、成立专案监督举报小组，恳请社会各界监督。

1. 美拍将升级现有的监督举报小组，以高标准、严要求监控本次整改工作的落实;

2. 开通社会悬赏举报机制。即日起，欢迎社会各界举报违法违规现象和行为，一经查实，根据情况每条奖励500- 5000 元。美拍 24 小时举报电话：010- 82150483 转1084，举报邮箱：jubao360@meitu.com。

“正直诚信、勇于担责、积极进取、换位思考”是美图公司的价值观。我恳请社会各界一起监督我们的整改情况，并提出意见和建议，帮助我们快速进步。

对于共同建设清朗网络空间，美拍责无旁贷。我们将以最诚恳的态度和最快的行动来完成整改。期待更美的美拍与您相遇。

美图公司创始人兼CEO吴欣鸿

2018 年 6 月 2 日