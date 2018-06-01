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哈罗单车控诉ofo怎么回事？ofo员工被指恶意搞破坏

2018-06-01 11:45 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 6 月 1 日消息    目前，虽然共享单车企业存活下来的没有几家，但是同样面临着强烈的竞争，在这种情况下难免会遇到对手的打压。近日，媒体曝出哈罗单车控诉ofo恶意搞破坏，这又是怎么回事呢?

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5 月 30 日，哈罗单车杭州公众账号发表了一篇题为《黄某!我忍你很久了!》的文章，文中指出哈罗单车遭到竞争对手ofo不正当的破坏，并举出了两个个例子包括：恶意破坏哈罗单车秩序以及盗取 100 多辆哈罗单车。

哈罗单车称， 5 月 25 日，哈罗单车工作人员发现有一名男子一边整理路边的ofo单车，一边恶意破坏哈罗单车秩序。经共享单车主管部门确认，该名男子为ofo小黄车的工作人员郑某星。发现此情况后，哈罗单车的城市经理及其他相关工作人员赶到现场处理，并在 11 点报警。警方出动后已经将现场破坏单车摆放秩序的嫌疑人及哈罗单车相关工作人员带往派出所做笔录。

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3 月 28 日，山东烟台一夜之间丢失 100 多辆哈罗单车。报警处理之后，民警通过天网监控发现， 100 多辆不翼而飞的哈罗单车为该片区小黄负责人郭某和其合作物流公司李某所为。为了使市区都以小黄车为主，他们将 100 多辆哈罗单车运输到了偏远的乡村地区，行为极其恶劣。烟台市民警以 盗窃罪 ，将犯罪嫌疑人进行刑事拘留。

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对此，网友表示，支持良性竞争，这样别后搞小动作实在太恶心了。受害的不仅是共享单车企业，同时给用户带来了非常差的体验。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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