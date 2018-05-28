站长之家（Chinaz.com）5月28日消息：近日，一直以来备受争议的网络红人、“情感教主”Ayawawa因一则言论引发众怒。 5 月 22 日，Ayawawa因发表关于慰安妇的严重不当言论，被微博禁言 6 个月后，昨天晚上，央视《新闻周刊》对Ayawawa进行长达 10 分钟批判，称其利用某些人的性别焦虑来为自己谋利，教人为“奴”，突破底线。

央视报道称，ayawawa利用某些人的性别焦虑来为自己谋利，教人为“奴”，突破底线。封杀不能完全解决问题。你以为她做的是情感讲座?其实她做的可能是讲座生意。你以为她是耐心的在热爱人民?其实可能是在热爱人民币。

据悉，Ayawawa，原名杨冰阳，从 2001 年开始混迹网络， 3 年后在猫扑的名气达到了顶峰，早期形象以性感照片为主。 2005 至 2007 年间开始进入博客，后辗转于线下媒体。 2009 年自媒体时代来临后，她开始转型写情感类书籍，内容多来自博客上写的情感专栏，再加上进化心理学的理论，创造出新的系统。

这套以“PU”、“MV”为代表的理论，即Paternity Uncertainty(亲子不确定性)和Mate Value(婚姻市场价值)，前者多指男人的不安全感，后者是指女性价值的八个体现，即年龄、长相、身高、罩杯、体重、学历、性格和家庭环境。

在她看来，女性要温柔乖巧，讨男性喜欢，以此来降低“PU”、提高“MV”，而每个女性都可以根据这两个概念打分，分数高低则影响感情幸福程度。

Ayawawa有句“名言”常伴左右：“比我漂亮的都没我聪明，比我聪明的都没我漂亮”。如果按照这个逻辑，那她应该一直火下去。

但很遗憾，她最终还是败在了自己所谓的“聪明”上。