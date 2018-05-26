今日头条再怼腾讯：一个朋友圈里，不能有俩视频APP

站长之家(Chinaz.com) 5 月 26 日消息 最近，腾讯可以说遇到了不少烦心事，除了此前投资的自媒体差评被指责洗稿以外，和今日头条的纠葛一直没能解决。日前，今日头条再度发文怼腾讯，指责腾讯的封杀行为。

昨天，今日头条微信公众号发布了《今天，我发现了腾讯的一个大秘密……》，文中反讽道“封杀，很可能是腾讯表达敬意的一种方式!”。今日头条指控道，西瓜视频在微信好友、朋友圈、QQ空间君无法正常出现。甚至在装了腾讯管家的电脑上，将会提示西瓜视频的网址含有欺诈信息。

今日头条强调，腾讯更为过分的是，由腾讯推出的西瓜视频姊妹款APP“下饭视频”在在微信好友、朋友圈、QQ空间却都能正常显示，这种区别对待方式让今日头条颇为不满。

事实上，今日头条此前曾多次指责腾讯的封杀行为，比如 5 月 22 日晚间，抖音短视频曾发声明表示，抖音的诸多视频已经惨遭微信封杀，批判腾讯利用微信垄断优势，对大量短视频进行打压，从而发展微视。此外，此前有网友反馈腾讯QQ空间PC端分享今日头条文章链接时，无法正常显示。对此，腾讯方面回应称，有个别用户反馈“QQ空间PC端分享某些第三方链接无法正常显示”。经排查，该体验现一切正常。

就目前情况来看，腾讯和今日头条的斗争并不会那么快结束，比较谁都不愿意服输吧!

以下为今日头条《今天，我发现了腾讯的一个大秘密……》全文内容：

心态崩了!

心态崩了!

心态崩了!

今天，我发现了腾讯的一个大秘密：

封杀，很可能是腾讯表达敬意的一种方式!

一个猜测，不一定对(严肃)

虽然你们知道，我就被腾讯封杀过

但这个发现，绝不是我的一种自夸技巧

微信好友、朋友圈、QQ空间……

哪里我都正常无法出现

甚至在装了腾讯管家的电脑上

我直接被说成是有毒的诈骗犯???

不过时间这么久了

我已经成了一个佛系西瓜

每天去腾讯的“法外之地”到处浪

假装仍是一只自由自在的小小鸟~

但是!

今天腾讯过分了……

原来他们不让我进入朋友圈、QQ空间

是因为他们在那里养了属于自己的鸟

做了个我的姊妹款APP“下饭视频”

???

而且更可怕的事情是

这个我尚未见过面的“姊妹APP”

居然可以在朋友圈和QQ空间里

自~由~飞~翔~

想怎么分享就怎么分享

不是说好了一视同仁，要封一起封吗?

我哭了，真的哭了

哦，这下明白了：

一个山上，不能有俩老虎

一个朋友圈里，也不能有俩视频APP

怕是只有把我赶出腾讯的领地

才能让这个平行世界里的“我”活下去

怎么讲，被腾讯封杀的APP们

不要第一时间怀疑人生

这很可能是腾讯向你表达敬意的一种方式：

“妙啊，咱们腾讯也来做一个!”