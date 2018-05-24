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叶挺后人起诉暴走漫画：对于道歉“不接受、不原谅”

2018-05-24 17:27 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 5 月 24 日消息    最近，暴走漫画因发布含有戏谑侮辱董存瑞烈士和叶挺烈士内容的短视频被封杀。尽管暴走漫画创始人公开发文道歉，并于近日带领团队到董存瑞烈士陵园进行道歉，还是不能减少网友的批判。

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而据法制晚报消息，叶挺后人并不接受暴走漫画的道歉，并选择起诉“暴走漫画”公司。叶挺将军的后代、叶挺之子叶正光今日向西安市雁塔区人民法院提起了对“暴走漫画”公司的诉讼。叶挺将军的孙子叶大鹰在接受采访的时候表示，对于暴走漫画的道歉“不接受、不原谅”，并称“我们不是为一个叶挺或一个董存瑞打官司。而是为了所有革命英烈和他们的后代打这个官司。”目前，法院已经立案受理，至于处理结果会如何，只能等法院通知。

不得不说，暴走漫画这次是完全把自己给作死了！目前，今日头条、微博、腾讯、爱奇艺、优酷等平台已经下线了暴走漫画内容，“暴走漫画”CEO任剑也发声明称，“暴走漫画”旗下全线视频节目并暂停更新，无限期关停网站及相关APP。从目前来看，暴走漫画的整顿还需要很长时间，至于是否能再度上线希望渺茫。


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