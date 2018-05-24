模仿抖音菜换肉结局如何？男子换菜不成找十几人群殴邻桌

站长之家(Chinaz.com)注：除了运镜，对嘴型之外，抖音上还很流行的一类视频就是“假装不认识”系列。之前很火的就是在电梯、公交上假装不认识撩小哥哥、小姐姐，而近来又出现了新的玩法，就是假装不认识，拿一片青菜到对方桌上换肉。虽然很多人都知道这是娱乐，是摆拍的，但依然有少部分人分不清现实和娱乐，将抖音上的段子拿到现实生活中来模仿。

据钱江晚报消息，近日，杭州萧山小张两夫妻和三个朋友在萧山开发区一夜宵摊上吃烧烤，五人吃的正开心的时候，邻桌的一陌生男子李某拿着一串烤馒头试图换走一串五花肉，期间还拿着手机拍摄。小张和朋友觉得莫名其妙，便婉言拒绝。没想到，男子不依不饶，把馒头丢在他们的烧烤盘里，硬是要拿走一串五花肉。

双方因此发生争执。被拒绝后，男子觉得拍摄失败没面子，于是叫来十几个“帮手”殴打小张一行人。很快，有群众报了警，民警很快就将 12 个涉案人员全部抓获归案。因涉嫌寻衅滋事，目前，李某等 6 人已被萧山警方依法刑拘。

对此，网友表示哭笑不得，就为了一串肉把自己赔进去了。人家不愿意换你就打人，这也太霸道了，活该被拘留~