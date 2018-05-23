故意划伤豪车后留字条怎么回事？敲诈还留微信号是什么操作？

站长之家(Chinaz.com)注：划伤豪车留纸条道歉的情况不少，但留纸条说自己是故意的，还留微信号敲诈的还是第一次见。近日，镇海法院审理了一桩奇葩的敲诈勒索案，一男子故意划伤三辆豪车，敲诈勒索车主借 5 万元，还留纸条威胁称如果不给，下次还划。这是怎么回事呢?

据了解，划伤豪车的男子姓李，在镇海的一家机电厂上班，月入 4 千。虽然工资不算少，但由于他平时花钱大手大脚且玩网络游戏充值花了不少钱，为了满足开销，他接触了网贷。又要花销又要还高额的利息，借款窟窿越来越大，以至后来他欠下各种网贷 5 万多元。为了还清欠款，于是他便动起了歪脑筋，刮花了三辆豪车并留下勒索信，等着对方给他打钱。

结果，钱没等来，第二天就被警察抓了。镇海区人民法院判处李某有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币 3000 元。目前，小李家属也已经对三辆车 9000 余元的修理费进行了赔偿。

勒索信是这样写的：“叔叔：您好。

我把您的宝贝爱车刮了，我是故意的，因为我现在家里很缺钱，爸爸住院了，家里资金短缺。所以想向您借个 5 万元，可以吗?到时候我会还给您的，谢谢。我可以发誓……

记得到时把钱放在您的车下，把您的联系方式或者银行卡号放在一起，谢谢，希望您不要报警，我也是迫不得已的，明年 3 月份，我会把钱还您的……

如果不给我，下次我还会来的，会更严重!

微信号：*****小刘”