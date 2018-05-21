如家被指擅播电影怎么回事？盗播哪部电影？要陪多少钱？

站长之家(Chinaz.com)注：随着我国版权意识逐步加强，近年来，关于版权类的诉讼也越来越多。据海淀法院网消息，近日，如家酒店因未授权擅自提供电影《美人鱼》的在线播放服务被起诉。原告捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司认为，如家酒店在未授权的情况下擅播电影《美人鱼》侵犯了该公司的网络传播权及其转授权，要求对方停止侵权并赔偿经济损失 30 万元。

原告称，电影《美人鱼》是其公司向中国电影股份有限公司、北京光线影业有限公司等授权的影视巨作，授权期限截止至 2025 年 12 月 31 日。而如家酒店在未经捷成华视授权的情况下，在酒店内设置“私享院线房”开展点播影院服务，，通过信息网络向公众提供《美人鱼》及其他多部影片的在线播放服务。其行为严重侵犯了捷成华视的合法权益，给其造成巨大损失。目前该案正在进一步审理中。

据了解，《美人鱼》是由中国电影股份有限公司、星辉海外有限公司等出品的爱情喜剧片，由周星驰执导兼编剧，邓超、罗志祥、张雨绮、林允领衔主演。该片于 2016 年上映，投资达 3 亿元人民币，票房高达33. 92 亿元。