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网友香港偶遇马云用支付宝 想要淘宝同款报纸

2018-05-19 23:25 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家（Chinaz.com) :有一天，让你遇到超级富豪马云是什么感觉?近日，有一位网友在香港偶遇阿里巴巴主席马云正在用支付宝买报纸，并拍下放到网上，随后网友们脑洞打开，连支付宝等官微也凑热闹发表评论。

昨日，马云在香港大学领授名誉社会科学博士学位，以表彰他对科技、社会和世界所作出的重大贡献，这是马云获得的第 5 个荣誉博士。当天下午，有网友在便利店偶遇马云，他正在向店员出示支付宝付款码，购买报纸。

该网友看到马云后十分激动，在微博晒照：“哇天呀!中午吃饭居然在这里看到马爸爸，还在用支付宝买报纸!!”

随后，支付宝官方微博也留下评论称，“大哥你拍啥照啊，我要是你就直接手机凑过来去扫一扫秒加好友，以后每天偷马云森林能量”。

照片曝光后，网友评论炸了锅：

“他的余额，恐怕计算器都显示不出来”

“上次谁说马云不用支付宝来的?”

“我想知道他里面余额是多少”

“想要淘宝同款报纸”

“要我就直接把他的手机抢走，那我也可以走向人生巅峰了”!!

马老板说过从来不用自己产品，你竟然打马老板的脸

支付宝居然是普通会员

他支付宝不见得有余额，但是他用花呗不用还

一个买份报纸都挣钱的男人

小编真是想加个马爸爸好友，每天偷他的森林能量。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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