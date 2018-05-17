世界智能大会开幕，马云谈区块链：区块链不是泡沫，但是比特币是

站长之家(Chinaz.com)注：昨天，在第二届世界智能大会上，马云谈物联网、谈芯片、谈人工智能。他称：“我们还在智能时代的幼儿园，IoT时代需要新型芯片。”

此外，马云在会上还提到了近来大火的区块链。他称区块链不是泡沫，但是比特币是。就他个人而言，还是比较看好区块链的。他称阿里已经在区块链技术上耕耘了几年。区块链技术能解决够数据时代用户的隐私问题、安全问题。

马云称，虽然区块链不是泡沫，但并不是每个企业都可以从事区块链技术的。他称如今许多企业打着区块链的概念买卖东西的行为让人担忧。

以下是马云谈区块链具体内容：

我前几天给阿里巴巴员工做证婚，我讲了一个例子，我们蚂蚁金服有一个工程师，他在相亲的简历上写，自己是工程师，写代码的码农，结果没有人点开他的简历看他是谁，女孩子对他没兴趣，后来他把简历改成我是区块链工程师，一下子收了 360 多封求爱信

区块链现在是一个热名词，首先，区块链不是泡沫，但是，今天的比特币是泡沫。比特币只是区块链一个很小的应用。我们并不对区块链技术进行深刻的理解和了

解，今天的区块链不是五年以后的区块链，更不是十年以后的区块链，区块链不是一个巨大的金矿，区坱链在我认为，至少在阿里巴巴内部，区块链必须是一个解决方案，是解决在进入数据时代的隐私和安全的解决方案。要把它作为一个给社会带来创造价值的东西，它才有可能变成财S。而今天很多进入区坱链的人，把它认为这是将来挣钱的东西，那基本就完了，你首先要想到，它可以解决在数据时代什么问题?它给企业、给政府、给消费者，给社会带来什么独特的价值，这个才有前途可我个人非常看好区块链，阿里巴巴已经有几年在区块链的研究，并且阿里巴巴刚开始投入区块链的时候，我那时候根本没明白什么是区块链，但我听说这东西能够解决数据的安全和隐私，阿里巴巴就开始投入区块链，今天全球区块链专利技术最多的公司是阿里巴巴。

投入做区块链，是因为阿里巴巴没办法，别人搞的网络的倌息传播，包括社交媒体，不需要(E块链，我们做这个互联网金融，我们在阿里巴巴交易平台几万亿的交易额，几十万亿的交易额，没有区块链是要死人的。阿里巴巴必须要有区块链，但是，我们没去想过这玩y意儿可以变成比特币賺钱。

我自己觉得，区块链不是泡沬，区块链必须是一个对社会、对数据、对老百姓、对政府、对企业的一个解决方案。如果你扎扎实实做下去，一定会带来回报。但是今天的区块链变成热名词，实际上，不是每个企业都可以从事E块链技术的。现在，有很多人在买卖IS块链的东西，这也是比较令人担忧的。