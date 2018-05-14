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95后男主播反串美妆年入百万，一天换50种妆容，三餐吃泡面

2018-05-14 17:30 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：化妆术被称为四大“邪术”之一真的一点都不夸张。它不但能让女生变得更漂亮，还能让男生“变成”女生。近年来，随着美妆主播越来越多，有不少男同胞们也加入了美妆主播的行列。而且他们化得一点都不比女人差。

21 岁的胡屿就是其中之一。为什么一个大男生要去直播化妆，而且还是反串女妆呢?据胡屿介绍，因为长相比较清秀，经常有人说他像女生。于是，机缘巧合下他就成了一名反串女妆的淘宝主播。

他称美妆直播是一件很累的事情。为了直播教大家化妆，他一天要在脸上化五六十种妆容，有时候甚至一个眼线都要反复画三十多次。而且直播也是很耗时间的事，他一般从下午一点直播一直到凌晨一两点。他的妆容风格也多样化，萝莉、御姐、夜店风及cosplay的各种妆容他都能变换自如。

本就清秀的他化上妆后，活脱脱就变成了一个美女。不少男粉丝不明真相，纷纷告白。真是女生看了会流泪，男生看了会心碎。当然，有多少赞美就有多少诋毁。胡屿反串教美妆也常常遭到网友恶毒的评论，虽然不免伤心，但他依然坦然面对。

现在，他靠美妆直播年入百万，但依然省吃俭用，三餐吃泡面。他称自己是农村出生，直播化妆只是想通过自己的努力，让父母过上更好的生活。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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