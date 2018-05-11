机智！网友支付宝钓鱼转账杀害空姐的滴滴司机 呼吁马云赶紧封号

站长之家（Chinaz.com）5月11日消息：近日，空姐明珠在郑州航空港区搭乘滴滴顺风车回失去是被滴滴司机刘振华残忍杀害。据警方通报，该犯罪嫌疑人作案后疑似弃车跳河从郑州航空港经济综合实验区航兴路跨南水北调总干渠大桥东侧护挡破口处跳入南水北调总干渠内，下落不明。

昨晚，滴滴官方发出公告悬赏百万寻找凶手，希望热心人能够帮忙寻找嫌犯司机刘振华，同时公布了刘振华的照片、身份证号码和手机号码。 该悬赏令一发布，高额赏金加上该案的关注度，引发百万网友热情参与。

很快就有网友根据滴滴公司公布的手机号码，找到刘振华的支付宝账号，该支付宝账号名为“铁血丹心”，其头像与 滴滴公司公布的司机照片为同一人，转账验证环节显示姓名确实是刘振华。在找到支付宝账号之后，千百网友采用非常手段表达意见。转账的 直接目的，就是为了能够在转账时留言大骂刘振华。更有网友直接向支付宝部投诉该账号，投诉内容是“他杀人了”，并呼吁马云赶紧封号。

据悉，20： 32 分，一位叫“哎呀呀”的网友爆料，自己给嫌犯的支付宝账号转了 15 元过去，对方竟然领了钱，说明这个账号正在使用，希望警方赶紧追踪对方位置。