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要上天！携程投资超音速客机，上海飞往洛杉矶时间减半

2018-04-26 10:32 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 4 月 26 日消息    从中国坐飞机前往美国往往需要花费十几个小时的时间，不过在不久的将来，从上海飞往美国旧金山时间有望从 12 个小时缩短到 6 个小时了。日前，携程旅行网宣布战略投资全球领先的超音速飞机制造商Boom Supersonic(下称“Boom”)，助力Boom加速2. 2 马赫超音速客机的研发，具体的投资金额不详。

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据悉，在双方合作中，携程将协助Boom与中国航司商谈商业合作以及在航空领域上的发展。而Boom将协助携程商谈在其首航的若干班超音速航班上为携程客户预定10- 15 个座位。双方还将一起努力推动将中国飞往美国、南亚、大洋洲的飞行时间缩减至目前的一半。

据了解，Boom目前正在研发的 55 座超音速飞机飞行时速比普通客机快出一倍多，机票价格却与同航线的商务舱持平。客机预计于 2020 年中期进行首飞，届时从上海飞往洛杉矶只需要 6 小时，而不再是 12 小时。

对此，有网友表示，飞机行程时间大大缩短，是不是倒时差的问题可以减少了。还有的调侃表示，感觉地球缩小了半圈。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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