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男子手滑误转40万，手机操作失误转给陌生人 民警24小时追回

2018-04-18 11:08 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：现在手机支付、转账都很方便，但偶尔会出现手滑、转错人的情况。那么，如果当不小心把钱转给陌生人要怎么办呢?这些钱还能回来吗?

据人民日报消息，近日，萧山一老板黄某就因手滑，不小心将银行卡里的 40 万元通过手机支付误转给了陌生人应某。万分着急的他急冲冲的跑进派出所，找民警求助。据黄某介绍， 40 万是他原本想打给客户的生意款项，却在手机银行操作的时候“手滑了一下”，误点了紧挨着的一个账户号码，将钱转给了以前做过一次小生意的应某。

民警通过黄某描述查询，发现萧山籍的应女士较为吻合。于是便打电话联系，但因一直打不通，于是又辗转联系上应女士的女儿小蒋。谁料民警拨通电话，讲明事情经过后，对方怀疑民警是诈骗犯，对其进行一番“拷问”，随后称会会亲自和母亲确认便挂断了电话。

之后，民警接到了应女士的回电，对方称确实收到了一笔 40 万的款项。应女士称愿意归还欠款，但前提必须是民警带队前来。而后，应女士当着民警的面将 40 万归还给了黄某。在此，小编温馨提醒，大家手机支付或转账前一定要仔细核对信息，不然一个不小心钱就到了别人的口袋。

黄某急的瘫倒在派出所

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