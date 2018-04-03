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携程获得网约车牌 行业又要开始大乱战？

2018-04-03 15:10 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 4 月 3 日消息    原本以为互联网约车行业滴滴出行一家垄断已是尘埃落定的事情，谁知半路又杀出了一个美团打车。更让人意外的是，现在携程获得了网约车牌，这意味着网约车行业有了新的入局者，行业大乱斗又要开始了吗?

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据悉，携程今天对外宣布旗下携程专车已于 3 月底正式获得天津市交通委代交通部交通运输部颁发的《网络预约出租汽车线上服务能力认定》，也就是说携程专车具备了网络预约出租车线上服务资质，并且在全国范围通用。早在 2015 年，携程专车开始搭建平台，引入了全国多家网约车品牌。经过 3 年时间，携程正式推出自营的专车服务。

携程国内专车事业部CEO李乔认为，现在网约车市场已经从“拼补贴”的时代，进入到“拼服务”的时代。用户更乐意为好服务买单，一味地补贴只会损失服务质量，损失口碑，最终损失用户。此外，

携程专车将通过产品创新、数据驱动来革新游客和商旅人士的出行方式，它以接送机、接送站的抵离交通为核心，围绕机场、火车站、景区，与旅游相关的专车业务重点发力，提供机、酒/景，基于用户数据的差异化旅游交通专车服务。

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