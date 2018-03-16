农民造机器人，造价3万一个，获利百万 网友：贫穷限制了我的想象

站长之家(Chinaz.com)注：在这个新时代，伟大的中国农民简直无所不能。有造飞机的，造潜艇的，有造木牛流马、还有造汽车的，更牛逼的是，还有用废铁造机器人的!

据澎湃新闻消息，近日，洛阳一位 58 岁农民火了。这个名叫段少杰的农民，用一堆废铁造出了 13 米高的机器人据了解， 58 岁的段少杰自 2013 年看了电影《变形金刚》后就备受启发，于是就想要造出自己的机器人。

那段时间，他沉迷其中不可自拔，用两个月的时间，收集了4、 5 吨废铁，花费两三万成功做出了一个变形金刚机器人。儿子知道后，便拍了照，帮他挂到网上卖，如今，他已经卖出了 40 多个机器人，收入近百万。

在村里人的眼中，段少杰是一个无所不能的人。经常有人请求他帮忙改造机器。他还帮做过焊接机器人，使工厂的效率比以前人工提高了 3 倍。为了追逐自己造机器人的梦想，他还参加了《铁甲雄心》机器人格斗大赛。他造的钢铁巨龙机器人十分灵活，一分钟能旋转 2600 次，虽然最后被打败了，但他并不气馁，打算明年再战。他称要把它打造成能够局部变形，更精致，更完美的机器人。

对此，网友直呼高手在民间，称有梦想的人都是值得尊敬的。不过，单从造价来看，这个梦也不是谁都能做的，所以，还是贫穷限制了我的想象~