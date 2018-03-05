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救救我快打110！男子见女网友陷传销用方言求助获救

2018-03-05 11:42 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：近年来，网恋的现象非常普遍，而因网恋被骗的案例也非常多，一般情况下对方都是利用感情骗取钱财，但也有人利用这种手段拉人进传销。

据看看新闻消息，近日，福建福州的一名小伙就因与女网友见面陷入了传销的陷阱。当事人孙某称，今年春节他到镇江与一名网络结识的女子见面，要离开时对方要求送她回家，结果没想到送这一下就失去自由了。公司领导见他没上班便打电话询问，孙某急中生智便用方言给领导传递了求救信号。他在电话里只说了一句方言“两个舅舅加个我，一双筷子加个鸡蛋。”就把电话挂了。

机敏的领导很快就领会了这是“救救我 快打110”的意思，于是连忙报警。随后，镇江警方成功找到传销团伙聚集地，成功解救孙某并抓获 10 名嫌疑人。

对此，网友纷纷直呼机智。称如果不是有这么聪明的领导，这小伙可就惨了。大家认为，小伙能够成功获救，主要是因为他说的方言。所以，多会一门语言有多重要啊。在此，小编温馨提醒，网恋有风险，见面需谨慎。单身人士们可要长点心啊!你在现实生活中都找不到女朋友的话，还想在虚拟的网络中找到终身伴侣吗?

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