蓝翔电竞选手ID曝光，网友看后笑喷，难为讲解了

站长之家(Chinaz.com)注：蓝翔的广告功力，大家都有目共睹。此前曾凭“挖掘机技术哪家强，中国山东找蓝翔”这句广告词红遍全国的蓝翔近日又借着比赛打了一波广告。

去年 11 月初以挖掘机、汽修、烹饪教学而闻名的山东蓝翔高级技工学校顺应趋势设立了电竞专业，不但培养电竞人才，还成立了电竞战队LX Gaming。有趣的是，近日，蓝翔电竞战队比赛还没打就先打了一波广告。将汽修、挖掘机、数控、电竞、美发、厨神等大家喻户晓的专业名称作为选手的ID名字。网友看后纷纷直呼这波操作666，一个个接地气的名字处处透露着蓝翔打广告的小心机。

据蓝翔公布的《英雄联盟》电竞战队人员名单显示，在战队选手ID中，上单分别是qixiu(汽修)和meifa(美发)，中单是shukong(数控)，打野是wajueji(挖掘机)，adc是dianjing(电竞)，辅助是chushen(厨神)。一听名字就很厉害有木有?网友调侃称蓝翔电竞是一个开挖掘机炒菜，编程数控美发，一个每天不用出门都不会饿死，家电修理美容美发全部自给自足的战队。

且不说蓝翔电竞能不能打进S赛争夺冠军，网友表示就冲这些名字就想看蓝翔电竞队比赛了，当然更想听解说。这下打野真叫“挖掘机”了，不知到时候解说要如何介绍LX战队的各个位置~