网络公司用大数据杀熟，酒店房价常客贵80 网友：云算计？

站长之家(Chinaz.com)注：现今时代，什么都讲究一个“互联网思维”，无论是叫外卖，叫车还是出门旅行订购酒店，大家基本上首选通过网络订购。一方面是图个方便，另一方面是图个便宜。一般情况，网络订购都会有一些优惠。然而，大家没有注意的是，随着大家的购物习惯逐渐从线下转移到线上，一些网络公司却开始利用大数据搞起了“杀熟”生意，老客户不但没有得到更大力度的优惠，反而比线下还贵。

据中新网消息，近日，有网友在微博曝出了自己曾被大数据"杀熟"的经历。该男子称自己经常通过某旅行网站订特定酒店房间，本以为自己是常客，会比普通用户更优惠些。但偶然的一次机会，他却从酒店前台了解到自己被“宰”了。据悉，这家酒店淡季的价格在 300 元左右，然而他住酒店多次长年价格都是 380 元到 400 元。

为了验证自己是否被“杀熟”，男子便用朋友的账号登陆该旅行网站查询，发现酒店房价为 300 元，而用自己账号查询还是 380 元。对此，网友纷纷表示并不意外，不少网友都称有过“被宰”的经历。

对此，专家表示网络公司利用大数据“杀熟”其实很普遍，企业的目标就是利润最大化，他们常常通过给用户定一个能接受的最高价作为谋利的最优策略。