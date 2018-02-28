胡润发布2018年全球富豪榜：马化腾成华人首富

站长之家(Chinaz.com) 2 月 28 日消息 今天，胡润研究院发布了《 2018 胡润全球富豪榜》，根据榜单显示，亚马逊创始人贝佐斯以 7750 亿元财富成为世界首富，巴菲特超越比尔盖茨，位居第二，马化腾成为华人首富，全球第 15 名。

据悉，《 2018 胡润全球富豪榜》上榜富豪的财富计算截止日期为 2018 年 1 月 31 日，报告数据显示，全球共有 2694 位十亿美金富豪上榜，总财富 66 万亿元，上涨31%，相当于全球GDP的13.2%， 科技行业仍然是全球十亿美金富豪的主要财富来源。

在全球十大富豪中，有 7 人来自美国。杰夫·贝佐斯、沃伦·巴菲特和马克·扎克伯格领航。贝佐斯财富上涨71%成为世界首富，巴菲特财富上涨31%，扎克伯格财富上涨36%。谷歌 44 岁的拉里·佩奇首次进入前十。榜单如下：

在大中华区的十大富豪中， 47 岁的马化腾财富 2950 亿元正式成为全球华人首富，他是胡润百富榜创立以来第 13 位中国首富。许家印财富 2600 亿元位列大中华区第二，全球第 20 位。马云及其家族财富 2000 亿元位列大中华区第四，全球第 26 位。