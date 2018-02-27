吓怕！香港共享单车退法国市场，严重遭盗窃和破坏

站长之家(Chinaz.com) 2 月 27 日消息 共享单车这个看似美好的共享经济模式，实际上面临这很残酷的考验。在我国，很多共享单车企业都遇到过单车被偷盗和破坏的情况。近日，香港一共享单车公司因为类似的原因，被迫退出法国市场。

据悉， 2 月 24 日，香港共享单车公司Gobee.bike24 日宣布，由于大量的盗窃和破坏，将停止在法国的服务，并保证在 10 个工作日内如数退还余额和 15 欧元的押金。Gobee bike在公告中称，Gobee bike在欧洲市场成功吸引了 15 万用户。不过随着时间推移，该公司在该国市场上能够正常使用的共享单车越来越少。据统计，Gobee.bike在法国投放的自行车至今有 3200 辆被毁坏，超过 1000 辆被偷盗或据为己有。

共享单车一旦遭到盗窃或者破坏，而企业想要继续投入新的话则需要大量的资金，这给Gobee.bike带来了巨大的资金压力，在不堪负重的情况下被迫退出法国市场也就不足为奇了。对此，有网友表示，看来还是ofo和摩拜两家的资金够硬，损失量比Gobee.bike惨重多了，现在还能活得好好的。