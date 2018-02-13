原快播核心员工：王欣在狱中状态很好，三天看完一本书

站长之家(Chinaz.com) 2 月 13 日消息 2 月 7 日，快播创始人王欣为期三年半刑满被释放，并将迎接全新的生活。那么在监狱期间的他，状态又如何?又做了什么呢?

日前，原快播核心员工张隆军(现为新云帆董事长)接受了梨视频的采访，他表示王欣在监狱中的状态非常的好，虽然对技术上的东西会有一些滞后。王欣在监狱中给自己定了一个目标，三天看一本书，有时候甚至一天就看一本书了，并要求大家要多寄书给他。张隆军还称，王欣在监狱里经常有很多想法，不过比较郁闷的，他的一些奇妙的想法常常没过多久就有人做了。

据悉，2014 年 4 月，快播因涉嫌传播淫秽信息被查， 2014 年8 月，王欣因犯传播淫秽物品牟利罪正式被抓捕入狱，后被判处有期徒刑三年六个月。快播被查后，张隆军带领着原先的核心团队成立了新云帆。如今王欣出狱了，张隆军表示希望能为王欣做一些铺垫，希望王欣能够加入团队中。同时也希望王欣能够做出自己的一番事业出来，并毫无保留的支持他。

对此，有网友表示真正厉害的人，就算进了监狱思想状态都不一样。王欣出来之后，依旧有一群好友支持，连老员工都鼎力支持愿意追随他，实在令人佩服!