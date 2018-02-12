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A站14日或将重新上线 网友：所以之前是装死吗？

2018-02-12 15:32 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：日前，A站网站无法访问，A站“药丸”的消息让粉丝们感到痛惜。然而，正当大家以为A站就这样永远消失在大家的视线时，它又”死灰复燃”了。

近来，诸多迹象表明，A站很快就要重新上线了。第一个线索，关站的消息才传出不久，就有人在网上发现A站发布了大量岗位招聘，涵盖JAVA、PHP、web前端、运维以及行政岗位。

第二个线索是，虽然A站官网无法访问，但有网友发现A站的CDN还在运作状态，一些logo图片地址还能正常访问。而且acfun.com的域名也续费了一年，过期时间已经延续到了 2019 年 2 月 8 日。

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除了以上线索之外，网上还有密文称A站已经解决了融资问题，传言称此次投资控股A站的是阿里。此外，网站关闭后，A站员工也一直在QQ群强调，称网站虽然暂时关闭，但AC春晚依然还在准备中。而 2 月 14 日作为A站春晚原地上线的日子，很大概率也会是此次A站恢复上线的日期。

有人认为，这次的网站危机或许是AcFun策划的“休克营销”，之前的种种可能只是为了装死博得大家的关注。但对于粉丝来说，这不失为一个好消息。不过，归来之后，a站还是a站，只是acfun可能要变alifun了~

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