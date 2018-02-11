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厉害了！浙大发布四足机器人，载重40斤健步“稳如狗”

2018-02-11 16:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：说到机器人，大家肯定对波士顿公司一点都不陌生。当我们在为他们的研究成果表示惊叹时，不妨也看看国内，事实上，近年来我国在人工智能方面的进步很大，在技术上也在不断地赶超。

就在近日，浙江大学熊蓉教授领导的机器人团队就发布了一款堪称能与波士顿机器人匹敌的四足机器人“绝影”。从外形来看应该是一只“机器狗”，身长 1 米，站立时高 60 厘米，重 70 千克，载重可达 20 公斤。项目负责人称他们在既有算法的基础上进行了完善，使得绝影的性能更加稳定。

据实验测试显示，绝影行走速度为 6 千米每小时，续航 2 小时。它能根据实际的处境快速调整状态，不但能爬坡，走雪地而且还会在踩到钢管、石子等障碍物时迅速调整避免摔倒。行走起来可以说是“稳如狗”了。更重要的是，即使有人故意试图踢倒它，它也能保持平衡不摔倒。如果再不可控的情况下摔倒的话，它也能够迅速翻身站立。

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对此，项目负责人朱秋国表示很自豪，称绝影的表现表明，中国的四足机器人技术已经能够对标国际一流水平。它不但噪音小，而且几乎无污染，可以代替人类在极限环境中工作。

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