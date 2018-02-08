刘强东自评送村民春节大礼包：宣传善举是为了带动

站长之家(Chinaz.com) 2 月 8 日消息 在春节即将来临之际，京东的大老板刘强东开启了为阜平县平石头村和家乡宿迁光明村村民送福利的模式，共给两个村上千户人家送去总价值超过 500 万元的年货大礼，网友也纷纷为刘强东的善举点赞。

在被夸赞的同时，也有网友认为刘强东不过是在作秀而已。那么刘强东又是怎么想的呢?今天，刘强东公开对自己春节向村民送大礼包的行为进行评价，他表示，以前大家做了好事不敢说出去，怕被骂炫耀，事实上宣传也是为了带动，让富翁们一起行动起来，为社会做贡献。

刘强东称，“最近两天，为老家光明村和平石头村分别送了春节大礼包!看看终于鸟枪换土炮了!他们开心，我也一样开心!其实，就我知道的，有不少先富起来的企业家是帮了乡邻的，有的为村民安排工作;有的捐钱捐物;有的回乡投资!大家一起来分享一下，说说你们村的故事!以前我们做了很多好事不敢说出去，怕被骂炫耀!似乎只有做了好事不让别人知道才是真正的善举!其实，宣传也是为了带动!如果中国上百万亿万富翁们一起行动起来，大家的日子都会好过!”

不知道你又是持什么态度呢?