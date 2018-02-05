支付宝集五福活动又来了，还记得那年被敬业福支配的恐惧吗？

站长之家(Chinaz.com)注：春节就快到了，怎么能少的了红包呢?除了传统的纸质红包之外，近几年来，支付宝红包、微信红包等线上红包也被炒得火热。今天上午，淘宝首先宣布独家承包今年《春晚》，并为大家准备了 10 亿的现金红包。当然，同家的支付宝也再次开启了集五福活动。

说到集五福，小编就不禁想起了那年被敬业福支配的恐惧，那种遗憾至今都无法忘记。那么，今年春节，支付宝的集福活动又是怎么玩呢?

据了解，今年的支付宝集五福活动将从 2 月 6 日开始。大家只需要通过支付宝AR扫任一福字或扫身边好友“五福到”手势就能获得福卡一张。 2 月 8 日起，在蚂蚁庄园中收取金蛋也可以获得福卡。 2 月 11 日起，参与蚂蚁森林浇水活动(好友或合种的树均可)也可以获得福卡。还有一种方式就是通过朋友之间转赠福卡，传递福气。

当然，支付宝还将延续去年的差别对待，支付宝钻石会员将专享 3 张万能福，可以用来替代五福中的任意一张福字，并且也可以转送给好友亲人。虽然最后大家拿到一块钱的概率比较大，但白日梦还是要做的，说不定今年的幸运之星就是你呢?所以，你准备好了吗?