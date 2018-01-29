网曝迪士尼天价插队费，VIP团花2.4万免排队随便玩 网友：有钱任性！

站长之家(Chinaz.com)注：尽管天气严寒，上海迪士尼依然人山人海。无论是暑假还是寒假，不少家长们都会带着孩子前去游玩。作为不少孩子假期的必去之地，到迪士尼玩少不了要排队的。但如果你愿意花更多的钱，就可以免去排队的麻烦。

据法制日报消息，近日，一则“迪士尼天价插队费”的消息在网络上引发热议。当事人陈女士称自己和孩子在上海迪士尼游乐项目门口排了 2 小时队却被一群人插队了，后来质问服务人员才知道这些是VIP团可免排队随意玩。对此，她很恼火，认为这样的做法侵害其他游客的合法权益，有违服务合同。

而登录上海迪士尼官方App发现，该VIP团服务一直都存在，是明码标价的，不想排队的游客可选择每人花 2700 元畅玩 3 小时，或每人花 3000 元畅玩 6 小时。在不用排队的情况下， 2 个小时就能完成 3 个游戏项目。也就是说，你排队的时间，VIP就能玩掉好几个项目了。VIP团导览员称，像她这样的导览员有 30 多名，不论平时还是节假日，VIP团名额都是爆满的。

对此，网友议论纷纷。有网友认为VIP团花钱买服务，感觉没毛病啊。时间就是金钱，人家花更多的钱当然要享受更好的服务。不过，也有网友认为虽说这种VIP免排队一直都有，但自己排了 2 小时被别人插队了真的超级不爽的。对此，你怎么看?