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饿了么2017外卖报告发布，最受欢迎外卖菜品竟是它 网友：佛系养生？

2018-01-18 16:07 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：作为吃货大国，中国的美食菜系繁多，美味数不胜数。但众口难调，想找到一道所有人都喜欢吃的菜也是蛮难的。但日前饿了么发布的《中国互联网本地生活服务蓝皮书》却从众多菜品中找到了“最大公约数”。

据饿了么数据显示，在平台畅销的所有菜品中，最受欢迎的是竟是皮蛋瘦肉粥。这让不少网友感到意外。仅去年，饿了么平台就销售了近 1900 万份!销量其次的是香辣鸡腿堡和酸辣土豆丝。看到这个数字，网友纷纷开始怀疑人生，佛系的我们都开始养生了吗?

此外，报告还公布了一些有趣的数据。其中，年度用户是一位来自浙江温州的用户，一年点 1639 次外卖，仅夜宵就达到了 635 单，可以说是年度最壕了。而年度骑手则是来自黑龙江牡丹江市的吕建国，他一年共送了 26674 趟外卖成饿了么最牛骑手。华东揭阳被评外卖不夜城，成为全国最喜欢点夜宵外卖的城市。而本土商户华莱士击败肯德基和麦当劳成品质商户销量第一。

看完这些数据，有网友就不服气了。纷纷喊话没有黄焖鸡米饭、冒菜、麻辣烫、煲仔饭的外卖榜单不是真榜单。你觉得最受欢迎的外卖菜品应该是什么?

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