扎心！女子用闺蜜丑照劝退网恋对象 网友：闺蜜就是坑你没商量

站长之家(Chinaz.com)注：闺蜜这个词本来是指女性要好、亲密、无话不说的好友，然而近年来这个词却快被一些人丑化了。p图只p自己、拿闺蜜挡刀、给闺蜜带绿帽等情况比比皆是。为此网上甚至还有“防火防盗防闺蜜”一说，并将那些虚假的闺蜜情称之为塑料花姐妹情。

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据都市热报消息，近日，重庆一姑娘就着实被闺蜜伤透了心。闺蜜之间留几张对方的丑照开玩笑是常有的事，但让小孙生气的是，闺蜜小周竟然冒用她的照片去网恋。当然，最让她生气的不是冒用照片，而是小周不是觉得好看才冒用而是觉得够丑才用的。

而小周特意挑她的素颜丑照竟是用来劝退死缠烂打的网恋对象，这让她很受伤。据小孙介绍，她被冒用的那张照片是在大家开玩笑的情况下照的，背景全黑加头顶大高光，晃眼一看还以为秃了。事后小周一直给小孙道歉，但越解释越扎心，她表示男网友看了那张照片后，果然再也不联系她了。

对此，网友议论纷纷。有网友认为，闺蜜的做法确实过分了，想劝退男网友怎么不用自己的素颜丑照呢，这简直比p图只p自己的塑料姐妹花还过分。不过也有网友表示不理解，认为小孙有点小题大做了。闺蜜之间不就是关系越好损得越凶嘛~