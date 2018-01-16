淘宝神助攻！杭州沙县小吃成网红店“萌系治愈所”

站长之家(Chinaz.com)注：作为快捷的评价美食，沙县小吃以好吃不贵的接地气风格遍布全国各地，甚至连国外你都可以看到它的分店，没错，就是这么牛逼。但美中不足的是，由于价格比较接地气，在店面的装修风格上，沙县小吃较其他小吃店要刻板、朴素得多。但，也有例外。

最近，就有人在杭州发现了一家风格完全不同的沙县小吃。连外卖小哥看到都不禁要怀疑是不是走错了呢。与传统刻板的形象不同，这家沙县小吃从里到外的装修简直要把人萌化了。据悉，这是淘宝联手沙县小吃打造的网红店“萌系治愈所”。不但店墙和招牌上处处可见各类萌宠的身影，店内从餐桌到餐盘也是各种萌宠主题。据悉，这次改造，整个过程只花了 10 天。

那么问题来了，店面装修高大上了是不是就意味着价格要上涨呢?当然没有，除了店面风格变得可爱之外，沙县小吃的口味和价格依旧不变，还是原来的味道，还是同样的价格。该店一经改造之后，立即吸引了大批市民前往体验。你不但可以在店内点餐，拍照，也可以在网上下单，把店内的萌宠、萌系商品带回家。

对此，网友纷纷点赞，直呼不愧是万能的淘宝。你有没有被这样的沙县小吃萌化了呢~