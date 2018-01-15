会玩！日本研发LED眼睫毛，可随音乐跳动 网友：求某宝同款

站长之家(Chinaz.com)注：随着技术的不断进步，一切不可能的事情逐渐变成可能。据日媒ITmedia报道，近日，日本研发了一款新型的LED“发光假睫毛”，让妹子们的眼妆再添光彩。

事实上，早在去年 10 月份，美国最曾推出过类似的LED眼睫毛。那么二者有什么区别呢?在这里小编可要敲黑板划重点了。值得注意的是，美国推出的LED眼睫毛虽然防水，但却还是需要安装电池。为了装这个假睫毛你还要背个电源开关在后面，真是一点都fashion不起来呢。

图为美国产的LED眼睫毛

而霓虹研发的这款“发光假睫毛”就不同了。由于是通过无线电输送电力的，这款LED假睫毛不需要电池和电线就能发光，而且还会跟随音乐旋律闪烁哦，是不是很美腻呢?据悉，这是日本立命馆大学与日本化妆品公司资生堂共同开发的，发光的是一个小型电力接收器，由直径 1 毫米、长 3 厘米的光纤、天线等设备和LED组合而成。

日本LED“发光假睫毛”

在搞幺蛾子这件事上，你不得不服霓虹的创造力。事实上，早在 2011 年日本就曾推出iPhone版LED随意贴，想让哪儿发光都行，裙子、手套、牙齿甚至眼睫毛，供电与光线控制非常简单，插上iPhone即可。

iPhone版LED随意贴

对此，网友不禁直呼：还是霓虹会玩!有了这款LED眼睫毛，以后大家就可以体验真正的亮瞎双眼了。相信很快，我们万能的某宝上面就会有同款了~