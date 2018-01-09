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下血本！腾讯新总部滨海大厦空气治理：用了1000台空气净化器

2018-01-09 15:42 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 1 月 9 日消息    2017 年 11 月底，腾讯新办公楼滨海大厦正式揭幕，新办公楼的环境应用了不少黑科技，如可以刷脸进出，搭电梯可用手机选层等。在即将搬进新办公楼之前，腾讯官方更是在新办公楼空气治理上下血本了。

据悉，滨海大厦除了有高大上的办公环境外，更关心的是空气治理。大厦内拥有空气净化器 1000 台，相当于8- 10 人/台;有 6000 斤茶叶梗，这与成年大象等重可以快速除甲醛; 38000 个碳包，吸附有害物质除臭防霉;此外还有新风机 500 台，3M甲醛净化剂 9600 瓶。

 此外，大厦内部还使用了渗透蒸发机对墙纸、地毯、家具、软包等污染源进行升温加热，对墙面、天花、地面等部位喷涂奥因光触媒以及用紫外线灯照射，加速污染源中有害气体的释放，用空气解析机对加热释放出的有害气体进行集中降解，用除醛专家对污染源进行专项治理。

 目前，滨海大厦进行二次空气治理和检测，检测数据均已符合室内空气质量标准(GB/T 18883-2002)的限值。

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