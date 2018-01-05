小伙手刻二维码印章：每月做10来个 每个售价1.2万

站长之家(Chinaz.com) 1 月 5 日消息 俗话说，三百六十行，行行出状元。河北一做传统印章雕刻的小伙竟也搭上了科技的便车，其把二维码刻在了印章上，每个售价高达1. 2 万元。

据看看新闻报道， 1 月 2 日，河北邯郸小伙曹业伟展示出自己的二维码印章作品，内容由四灵像青龙白虎朱雀玄武和 841 个点构成。该印章高 13 厘米，宽 8 厘米，采用棕色寿山石为原材料。

曹业伟表示，自己雕刻的过程中也遇到了不少麻烦，比如写时正反不准和盖出来的印章效果不清晰等问题，这些通过不断的调整才成功。而印章上的 841 个点就要用 12 个小时才刻完。他还称，最初刻二维码印章是为了防伪，虽然目前产出和性价比都有限，但想通过作品结合传统篆刻工艺和现代科技。现在曹业伟每个月一般能做 10 来个，售价每个约1. 2 万元(包括原材料成本)。（采访视频点击这里查看。）

对此，有网友表示，这传统手工的确相当厉害，有一点误差二维码就会识别不了吧。当然，也有人认为1. 2 万元买手工刻章好奢侈，用机器刻录不就得了。