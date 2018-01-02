白忙活！餐摊付款码被调包，10家受害，3小时损失近一千

站长之家(Chinaz.com)注：随着移动支付的逐渐流行和普遍，大家基本上都养成了不带钱包出门的习惯，大到商超小到小吃摊，都支持扫码付款。二维码付款不但免去了大家带现金的麻烦，也让商家免去了找零的不便。但这种方便的支付方式也存在着安全的隐患，由于不少小商贩的餐车是固定的，无法带走，贴在上面的二维码就容易被替换。

据成都商报消息，近日，成都北站东二路旁的一条小巷内，十多家餐饮摊位卖家称自己的微信收款二维码被悄悄替换了。从 1 月 1 日凌晨 5 点开始，小巷内吃早餐的顾客开始频繁往来，扫码付账。大约三个小时后，有顾客发现在两家店消费收款都是同一人，“换码”一事才被发现。

据调查发现，这条小巷共有 18 个摊位，其中有 10 家的二维码都被换成了同一个收款人，因发现较早，所有商家损失在 1000 元以内，最多的 3 个小时损失了 200 元。警方称该行为已涉嫌盗窃，目前已经介入调查。

对于这种行为，网友表示很愤怒，称连血汗钱都偷，这些人实在太可恶。在此，提醒广大商家要保护了付款码，不用的时候最好收起来，免得被偷换了，忙活一天，钱全进了别人的口袋。