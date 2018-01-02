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打擦边！网店售卖主编席位，最低5千 网友：信用缺失

2018-01-02 15:39 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：这是一个神奇的时代，好像没有什么是网络上找不到的。只要有需求，网络上就出现相应的产业链。所以，无论雾霾、纯净空气还是任何奇怪的东西，只要你有钱，就可以在网络上买到。在网络上，教育可以变成生意，医疗可以变成生意，甚至学问也可以变成生意。

据北青报消息，近日，有人发现网络上竟然有人公开售卖“主编席位”，无论是淘宝还是微信朋友圈，都可以找到这种“出书挂名”的业务。据悉，这样的网店多达上百家，主要的需求客户大多都是需要评职称的高校教师，其中，二三流院校“挂名”的现象最为严重。

据了解，这些网店商家出书挂名专著涉及的学科多达数十个，包括医疗、教育、旅游、外国文学、经济学等热门学科。而价格则根据“主编、副主编、独著”等不同需求而有所区别，其中，“独著”最贵，最高开价2. 6 万，而第一主编、第二主编、第三主编的价位也分别从 24000 元到 5500 元不等。

对此，律师称这种图书“挂名”的做法是在打法律擦边球，存在隐患。商家有可能构成非法经营，被工商机关处理，而买家也有被起诉的风险。

对于这种现象，网友表示已经习以为常，称在这个信用缺失的年代，图书“挂名”不过是文化界、学术界的的冰山一角。

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