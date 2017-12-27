周鸿祎diss腾讯：做安全是苦力活 王者荣耀一天赚一亿

站长之家(Chinaz.com)12 月 27 日消息 由于立场不同，科技大佬有时会在公开场合发表的言论互怼，而这也让网友津津乐道。近日，周鸿祎在一节目中diss腾讯的视频在网上热传，周鸿祎强调做安全是干苦力活，不大挣钱，而搞一个王者荣耀一天就能挣一个亿，利润比贩毒还要高。

12 月 16 日，在北京《总裁读书会》节目上，周鸿祎对主持人说道，“做安全其实挺苦逼的，这个冯鑫(暴风集团创始人)知道。个人安全不挣钱，这个商业模式被我打掉了。做企业安全，给政府提供安全，你们以为很挣钱，其实不太挣钱。很辛苦，因为是干苦力活。安全不产生效益，很多企业在安全上投入是有限的。在这种情况下，做安全赚的钱一定不如做一款游戏一年赚的多。”

紧接着，周鸿祎以腾讯的王者荣耀为例说道：你搞一个王者荣耀一天就能挣一个亿，在王者荣耀搞个皮肤一天可以搞一个亿下载。”当然，周鸿祎也表示，他很羡慕腾讯，并学着去做网友游戏，这种庸俗的钱也需要挣。做游戏赚钱利润比贩毒还要高，但又没有贩毒的风险。

周鸿祎话锋又转回来表示，自己做安全很有成就感，能让国家和社会的未来，包括物联网的发展变得更安全。对于红衣教主的话，你又是怎么看的呢?

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