看房摔残索639万，女子将网络中介和业主告上法庭 网友：房主躺枪

站长之家(Chinaz.com)注：这年头，做什么都要搭上互联网快车，就连租房卖房也不例外。网友先在网络看好房型，选择自己满意的后再实地看房，已经成为目前的一种潮流趋势。但看房有风险，房客需谨慎啊，特别是那种还没装修好的房子，特别容易发生意外。

据海南特区报消息，近日，海口女子看房摔残案已在法院审理，看房者张琳称由于房子没装修好，把二楼打了洞，又没封好，只用东西盖住了，导致自己不慎踩空跌落，致脊髓损伤后遗截瘫，构成一级伤残，共花费110735. 97 元。她认为这是中介和房主过失的责任，因此向其索赔 639 万元。

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法院认为张琳从楼上跌落致残，并非是某个行为人的故意所为，而是由于多种过失因素共同作用的结果，因此判房主和中介分别承担40%和30%的侵权责任。二审判决：房主赔偿 132 万余元，中介赔偿 99 万余元。

对此，有网友认为这事房主完全是躺枪了，在房主不在的情况下中介私自带人看房，摔伤了还把他搭上了，这锅背的很冤。不过，也有不少网友认为这样判完全没毛病，房主、中介和看房女子都各自有一定的责任，如果三方都足够谨慎，就不会出现这样的问题。