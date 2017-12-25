“同一天生日”网络募捐疑似诈捐 官方回应：内容还在测试阶段

站长之家(Chinaz.com) 12 月 25 日消息 近日，你的朋友圈可能被“同一天生日”网络募捐活动刷屏了，然而该募捐活动却出现了同一个孩子不同生日的情况，这不得不让人怀疑信息造假，涉嫌诈捐。

据悉，“同一天生日”是由分贝筹发起的筹款活动，活动宣传“一元助TA改变命运”，用户输入自己的生日，可寻找和自己生日相同的贫困学生，为其捐赠一元钱。

不过网友却发现该活动出现了同一个孩子不同生日的情况，甚至生日为“ 2009 年 2 月 29 日生日”。对此，分贝筹官方发布了一篇名为《您的善良，远不止 1 块钱》文章并解释称，因为内容还在测试阶段，出现了一些信息错误以及界面不稳定的情况。

分贝筹还解释称，该活动原计划互动在圣诞节当天推出，但工作人员为了测试效果便转发到了朋友圈。小范围的举动，没想到在 12 月 22 日晚上迅速发酵。

针对该事件，深圳市民政局官方微博昨晚发声明表示，称已成立调查组，开始着手调查“同一天生日”网络募捐活动。目前尚未公布调查结果。

对此，有网友表示，虽然捐款一块钱不多，但是如果真是利用网友的善心做伪公益的话，只会让人心凉。