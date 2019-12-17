首都经贸大学：移动支付提高小镇家庭创业概率35.69%

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息：1 2 月 16 日由斯坦福大学、五道口金融学院、复旦大学、蚂蚁金服研究院共同举办的“支付经济学”研讨会上发布的一项研究成果表明，移动支付使得创业家庭的年营业收入和年盈利水平分别提高了87%和105%。其中，使用移动支付可以使得农村创业家庭营业收入提高284%使得四五线城市创业家庭营收提高188%，二三线城市创业家庭营收提高178%。

这一研究是由首都经济贸易大学金融学院院长，博士生导师尹志超教授发布的论文《移动支付对创业的影响——来自中国家庭金融调查的微观证据》得出的。事实上，资金约束一直是创新创业的巨大障碍。尹志超指出，利用新的数字经济技术，例如移动支付，可以提高金融服务可得性、降低成本、缓解信贷约束等方式，显著提高了家庭创业的概率，并提高创业家庭的收入水平。

该研究还表明，相对于没有使用移动支付的家庭，移动支付对于越边远地区的家庭创业促进效果更加明显。例如，移动支付对农村家庭的创业概率(28.35%)提升明显高于城市家庭(25.06%)。对四五线城市家庭创业概率提升作用(35.69%)也明显高于对一线城市(33.32%)和二三线城市(19.75%)。

另一个证据来源于移动支付创造了诸多新职业形态。支付宝近期首次公布了在其平台上出现的 40 余种全新职业。自支付宝 2004 年成立至今，尤其在 2014 年从线上渗透到线下，不断开放其技术和平台能力后，催生了 40 余种全新职业，创造了接近 700 万人的就业岗位。如公交车路线规划师、单车猎人、垃圾分类师、AI标注师、歌单导师等。

例如，推广收钱码的数字微客，这个人群既有个人兼职，又有创业团队，其中99%都是 50 人以下的小微企业，做得最好的单月收入可达数百万元。