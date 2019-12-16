“扫一扫”分享到微信

动态

互为场景互为生态 工商银行与阿里巴巴、蚂蚁金服达成全面战略合作

2019-12-16 17:08 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息：今日，阿里官方宣布中国工商银行与阿里巴巴、蚂蚁金服在京签署全面深化战略合作。根据协议，双方将本着“对等开放、互利共赢”的原则，加快构建数字金融的合作发展新生态，打造互联网公司与金融机构深度合作的典范，为双方客户提供更好的服务。

QQ截图20191216171750.jpg

中国工商银行董事长陈四清表示：“长期以来，工商银行与阿里数字经济体优势互补，共同打造深度合作的生态圈产品链，合作逐步由支付、电商板块向多维度生态圈拓展，在全球公司金融、场景金融及金融创新等多领域取得了良好成效。希望未来双方能够产生更多化学反应，共同推动中国金融行业创新，提高金融服务供给质量。”

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表示：“阿里巴巴和蚂蚁金服一直对工商银行充满感恩和感佩。早在 2005 年 3 月，支付宝与工行的网银支付业务合作上线，共同为用户提供网上支付服务。这是全国银行中首家与我们达成线上支付合作的银行。可以说，如果没有工商银行的敢为人先，对创新和未来趋势的包容，洞察和担当，就不会有支付宝高速发展的今天，不会有我们国家今天领先全球的数字经济。面向未来，我们将始终保持我们的初心和长期的感恩之心，以数字技术推动金融创新，服务经济、服务民生，这是我们数字经济体跟工商银行共同的使命和责任，因为信任，我们选择了在一起;同样因为信任，我们可以一起创造更好的未来。”

QQ截图20191216171757.jpg

有数据显示，75%的银行已经或者正在启动数字化转型。在这种转型中，如何与场景相结合，成为每个银行都在考虑的问题。双方在交流中表示，此次战略合作将开启双方互为场景、互为生态、互为客户的新型合作伙伴关系。

在当前合作的基础上，工商银行将与阿里巴巴、蚂蚁金服在金融业务和金融科技领域进一步开放共享，合作共赢。在金融业务领域，将围绕客户体验持续优化合作模式，探索电子支付结算、跨境金融合作、场景金融等方面的深化合作。在科技领域，将加强在数据智能、金融科技等关键技术领域的探索，通过数字化技术加速金融产品的共同创新。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

高德 打车 网约车

高德盘点全国百大打车难地点：大学成重灾区

· 高德 打车 网约车
今日头条 小程序 头条小程序

终于来了！头条小程序流量主全量开放！

· 今日头条 小程序 头条小程序
花呗 春运 火车票分期

花呗宣布为春运补贴10亿：火车票分期免息

· 花呗 春运 火车票分期
花呗 春运火车票 支付宝

花呗补贴10亿推全民分期免息计划：春运可先拿票明年再付钱

· 花呗 春运火车票 支付宝
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
马云 交响乐 阿里巴巴

马云指挥交响乐配合度满分 网友：马老师还是这么“多财多亿”

· 马云 交响乐 阿里巴巴
直播 淘宝直播 抑郁

95后小伙直播鸡叫抗抑郁 网友：听听鸡叫就能解压

· 直播 淘宝直播 抑郁
查看更多
﻿

编辑推荐

前NASA工程师又制作臭屁味“炸弹”捉弄包裹小偷

[见闻]· 12月16日

2019 年 Q3 腕上可穿戴智能设备排名：小米第一

[见闻]· 12月16日

宝宝树拟与东京首都电视台共同成立JV公司

[要闻]· 12月16日

国际电子竞技联合会成立 将推动电竞普及并制定规范准则

[见闻]· 12月16日

王者荣耀账号能注销了 网友：对不起，我下不去手

[见闻]· 12月16日

苹果、谷歌等巨头遭集体诉讼：因供应商剥削童工开采钴

[见闻]· 12月16日

抗议工资低，法国上班族开叉车碾坏1000部iPhone

[见闻]· 12月16日

三星 Galaxy S11 全新渲染图曝光：后置相机提升显著

[数码日爆]· 12月16日

关闭