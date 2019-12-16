互为场景互为生态 工商银行与阿里巴巴、蚂蚁金服达成全面战略合作

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息：今日，阿里官方宣布中国工商银行与阿里巴巴、蚂蚁金服在京签署全面深化战略合作。根据协议，双方将本着“对等开放、互利共赢”的原则，加快构建数字金融的合作发展新生态，打造互联网公司与金融机构深度合作的典范，为双方客户提供更好的服务。

中国工商银行董事长陈四清表示：“长期以来，工商银行与阿里数字经济体优势互补，共同打造深度合作的生态圈产品链，合作逐步由支付、电商板块向多维度生态圈拓展，在全球公司金融、场景金融及金融创新等多领域取得了良好成效。希望未来双方能够产生更多化学反应，共同推动中国金融行业创新，提高金融服务供给质量。”

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表示：“阿里巴巴和蚂蚁金服一直对工商银行充满感恩和感佩。早在 2005 年 3 月，支付宝与工行的网银支付业务合作上线，共同为用户提供网上支付服务。这是全国银行中首家与我们达成线上支付合作的银行。可以说，如果没有工商银行的敢为人先，对创新和未来趋势的包容，洞察和担当，就不会有支付宝高速发展的今天，不会有我们国家今天领先全球的数字经济。面向未来，我们将始终保持我们的初心和长期的感恩之心，以数字技术推动金融创新，服务经济、服务民生，这是我们数字经济体跟工商银行共同的使命和责任，因为信任，我们选择了在一起;同样因为信任，我们可以一起创造更好的未来。”

有数据显示，75%的银行已经或者正在启动数字化转型。在这种转型中，如何与场景相结合，成为每个银行都在考虑的问题。双方在交流中表示，此次战略合作将开启双方互为场景、互为生态、互为客户的新型合作伙伴关系。

在当前合作的基础上，工商银行将与阿里巴巴、蚂蚁金服在金融业务和金融科技领域进一步开放共享，合作共赢。在金融业务领域，将围绕客户体验持续优化合作模式，探索电子支付结算、跨境金融合作、场景金融等方面的深化合作。在科技领域，将加强在数据智能、金融科技等关键技术领域的探索，通过数字化技术加速金融产品的共同创新。