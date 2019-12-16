“扫一扫”分享到微信

动态

井贤栋：蚂蚁金服用技术助力小微、给每个人平等的发展机会

2019-12-16 16:11 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:近日，印度新德里，Paytm为庆祝支付宝对Paytm产品技术赋能顺利完成开了一场庆祝会，蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋受邀参加，“印度的工程师出师了。”在庆祝会上，两位董事长的喜悦都溢于言表。

Paytm创始人Vijay Shekhar Sharma说：蚂蚁的技术世界领先，Paytm是第一个和蚂蚁合作的，和蚂蚁的合作让Paytm受益匪浅。

QQ截图20191216162250.jpg

据了解，蚂蚁金服2015年入股Paytm，在借鉴支付宝技术、模式、经验之后， 4 年来，Paytm实现了一边换引擎、一边开飞机式的发展，Paytm成为印度最大互联网公司、世界第四大钱包，移动支付真正成为印度人的生活日常。

如今，印度所有城市已经可以用Paytm缴纳水电煤、Paytm线下商户覆盖已经达到 1400 万，在餐厅、加油站、杂货铺，大街小巷到处可见贴着二维码的“印度码商”，基于印度特色，他们还开发出黄金版“余额宝”(一个卢比买黄金)，黄金版“余额宝”的用户数也超过了4500万。

 “下一步，Paytm希望把“蚂蚁森林”引到印度，为印度的可持续发展贡献力量。”在庆祝会现场，Vijay表示。

井贤栋表示，蚂蚁金服的理念和使命是用技术助力小微、给每个人平等的发展机会，我们和Paytm理念和使命相同，都相信技术是这个时代最大的红利，我们乐意看到Paytm运用数字技术服务亿万印度人的生活、千万的小企业，很高兴这些变化发生，希望我们能更进一步合作，更好的助力印度数字普惠金融的发展。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

高德 打车 网约车

高德盘点全国百大打车难地点：大学成重灾区

· 高德 打车 网约车
今日头条 小程序 头条小程序

终于来了！头条小程序流量主全量开放！

· 今日头条 小程序 头条小程序
花呗 春运 火车票分期

花呗宣布为春运补贴10亿：火车票分期免息

· 花呗 春运 火车票分期
花呗 春运火车票 支付宝

花呗补贴10亿推全民分期免息计划：春运可先拿票明年再付钱

· 花呗 春运火车票 支付宝
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
马云 交响乐 阿里巴巴

马云指挥交响乐配合度满分 网友：马老师还是这么“多财多亿”

· 马云 交响乐 阿里巴巴
直播 淘宝直播 抑郁

95后小伙直播鸡叫抗抑郁 网友：听听鸡叫就能解压

· 直播 淘宝直播 抑郁
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果、谷歌等巨头遭集体诉讼：因供应商剥削童工开采钴

[见闻]· 12月16日

抗议工资低，法国上班族开叉车碾坏1000部iPhone

[见闻]· 12月16日

三星 Galaxy S11 全新渲染图曝光：后置相机提升显著

[数码日爆]· 12月16日

中兴发布 5G 双模手机 Axon 10s Pro 5G，明年初正式上市

[见闻]· 12月16日

天猫《2019运动消费趋势报告》：50后消费增速超90后

[数说]· 12月16日

全国百大打车难地点发布 学校和住宅区周边占比最高

[见闻]· 12月16日

易果生鲜成被执行人 执行标的超1400万

[见闻]· 12月16日

终于来了！头条小程序流量主全量开放！

[动态]· 12月16日

关闭