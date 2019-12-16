井贤栋：蚂蚁金服用技术助力小微、给每个人平等的发展机会

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:近日，印度新德里，Paytm为庆祝支付宝对Paytm产品技术赋能顺利完成开了一场庆祝会，蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋受邀参加，“印度的工程师出师了。”在庆祝会上，两位董事长的喜悦都溢于言表。

Paytm创始人Vijay Shekhar Sharma说：蚂蚁的技术世界领先，Paytm是第一个和蚂蚁合作的，和蚂蚁的合作让Paytm受益匪浅。

据了解，蚂蚁金服2015年入股Paytm，在借鉴支付宝技术、模式、经验之后， 4 年来，Paytm实现了一边换引擎、一边开飞机式的发展，Paytm成为印度最大互联网公司、世界第四大钱包，移动支付真正成为印度人的生活日常。

如今，印度所有城市已经可以用Paytm缴纳水电煤、Paytm线下商户覆盖已经达到 1400 万，在餐厅、加油站、杂货铺，大街小巷到处可见贴着二维码的“印度码商”，基于印度特色，他们还开发出黄金版“余额宝”(一个卢比买黄金)，黄金版“余额宝”的用户数也超过了4500万。

“下一步，Paytm希望把“蚂蚁森林”引到印度，为印度的可持续发展贡献力量。”在庆祝会现场，Vijay表示。

井贤栋表示，蚂蚁金服的理念和使命是用技术助力小微、给每个人平等的发展机会，我们和Paytm理念和使命相同，都相信技术是这个时代最大的红利，我们乐意看到Paytm运用数字技术服务亿万印度人的生活、千万的小企业，很高兴这些变化发生，希望我们能更进一步合作，更好的助力印度数字普惠金融的发展。