上海互联网增速跃居东部第一 拼多多等开创新消费浪潮

站长之家(ChinaZ.com) 12月13日 消息：近日，工信部最新发布的《2019年1-10月互联网和相关服务业运行情况》显示，今年前10个月，上海互联网业务收入增速居东部榜首。上海新兴互联网企业拼多多、哔哩哔哩、小红书等正持续通过创新的模式和技术，引领行业的迭代增长。

其中，作为上海互联网领域的“领头羊”，拼多多通过创新的“拼”模式和分布式人工智能技术，推动零售的渠道变革和制造业的研发生产进入以“人为先”的新时代。

通过“多多农园”、“新品牌计划”等战略，拼多多持续发挥平台型经济的效应，带动农业、制造业转型升级，成为需求侧创新带动供给侧改革的标杆。

截至2019年9月，拼多多年度活跃买家数已突破5.36亿，年成交总额达8402亿元。全国每10个快递中，就有3个来自拼多多。按用户规模计算，成立仅4年的拼多多，已经迅速成长为中国第二大电商平台。

随着互联网“下半场”的到来，上海不仅成为了互联网新模式的最佳“试验田”，而且一系列互联网新业态在此落地生根，并绽放出了璀璨的成果。上海已成为互联网“下半场”的引领者。