15岁支付宝催生40余种新职业：单车猎人、歌单导师、AI标注师……

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息：12月6日，支付宝首次公布在其平台上诞生的新职业。自支付宝2004年成立至今，尤其在2014年从线上渗透到线下，不断开放其技术和平台能力后，催生了40余种全新职业，如公交车路线规划师、单车猎人、垃圾分类师、AI标注师、歌单导师......直接创造了近700万人次就业。

如随着支付宝向下沉市场渗透，出现了110万收钱码系统软件开发师，170万向中西部三四线城市小商家推广收钱码的数字微客;随着支付宝出海，出现了海外退税指导师;此外，还有40万人次蚂蚁森林种植员，相互宝调查员等。

有的因数字经济而生。如50万调试安装刷脸机具的物联网技师，生产公交扫码硬件的扫码机具师，优化公交路线的大数据路线规划师，给大数据打标的标注师、垃圾智能识别工程师等。有的因支付宝开放平台能力而生。如100万小程序开发者，数十万新租赁经济创业者。

支付宝的数据还显示，这40余种新职业有以下几个特点：

首先，三分之二以上是兼职，三分之一兼职是在线完成。比如青团社提供的小众兼职，50%的报名者选择可随时随地线上接单的工作。

其次，新职业从业者中，约一半生活在三四五线市县。如支付宝云客服，2-5线城市人数占比88.5%，数据标注师几乎全是小镇青年。

其三，新职业不乏高收入者。比如推广收钱码的数字微客，这个人群既有个人兼职，又有创业团队，其中99%都是50人以下的小微企业，做得最好的单月收入可达数百万元。

此外，新职业并不意味着年轻人的专属。为蚂蚁森林用户在内蒙古、甘肃等荒漠地区种下真树的18万人次种植员和护林员，全是当地牧民和农民，一半以上年龄超过四十岁。哈罗的“单车猎人”，一半年龄在30-40岁之间，还有10%年龄在50岁以上。

上海社科院原副院长、研究员何建华表示，支付宝创造的新职业和国家统计局最近公布的第四次全国经济普查结果高度一致：中西部地区的企业和从业人员比例上升，经济的地区差异在缓慢变小;个体户的数量在大幅增长。