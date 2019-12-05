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对美国感到失望！华为宣布将正式起诉美国联邦通信委员会

2019-12-05 10:42 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息:据央视新闻报道，今天，华为宣布正式起诉美国联邦通信委员会(FCC)。目前，华为已向美国法院提交了起诉书，请求法院认定FCC有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反了美国宪法和《行政诉讼法》。

当地时间 12 月 3 日，美国纽约布鲁克林地方法院法官安•唐娜莉“满足了”美国联邦检察官的要求，下令取消华为在美国一桩案件中“首席律师”詹姆斯•科尔的辩护资格。华为表示对于法庭的上述裁决结果感到失望，“我们认为这一裁决侵犯了美国宪法第六修正案赋予华为自由选择辩护律师的权利。我们保留在适当时候就这一裁决提出上诉的权利。”

华为

此前，FCC公布决定，初步将华为和中兴公司列为构成国家安全威胁的企业，将其列入“实体清单”。对此，外交部表示：迄今为止，没有任何一个国家、任何一个公司和任何一个人能够拿出确凿的证据证明华为对他们构成安全威胁。美方惯于在拿不出任何证据的情况下，以莫须有的罪，滥用国家力量，打压特定国家和特定企业，之前曾经整垮了阿尔斯通公司，今天又想挤压中国企业。美方这种经济霸凌行径是公然对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定。如果这一原则无需遵守，其他国家也可以对美国企业如法炮制。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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