500多个影视网站被关停：非法盗版超10万部电影电视剧

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息：近日，湖北浠水县警方根据 91 资源系列网站涉嫌侵犯著作权的相关线索，成功破获一起非法采集 10 万余部电影电视剧特大侵犯著作权案，关停影视网站 500 余个，抓获涉案人员 18 名，追缴 250 余万元。

民警通过调查发现， 91 系列三个资源网站影片量非常多，犯罪嫌疑人未经著作权利人许可，伙同他人利用插件批量采集工具将大量新发行的电影电视剧等视频资源转载到自己架设的网站，供网民公开免费观看，并通过在视频资源中添加赌博网站、色情网站等滚动字幕广告，吸引网民参与赌博和涉黄活动，从中非法获利。

历时 8 个月，浠水警方辗转四川、安徽、海南、辽宁、江苏、福建等地，一举将陈某美等 7 名犯罪嫌疑人抓获，现场扣押大量硬盘、手机等作案证据。调查发现，李某等 10 人的网站应该是陈某等十人的上线网站。他们背后的老板是同一伙人。他们通过购买国外域名和服务器注册多个网站，向境内网站提供非法视频资源。

目前，这一案件已成功移送起诉 17 名犯罪嫌疑人，打掉涉嫌犯罪的影视资源采集网站 16 个，采集电子证据逾100T，向全国公安机关移交各类案件线索近百条。案件仍在进一步侦查中。