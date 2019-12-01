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双12来了！支付宝联合口碑饿了么、淘票票、飞猪等共同打造双12狂欢

2019-12-01 14:09 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月1日 消息:12月1日，为期一个月的双12支付宝生活节正式启动，拉开阿里经济体双12活动序幕。

今年双12，阿里数字经济体仍旧是多端联动，无论是超级大牌还是家门口的中小商户，都纷纷加入其中。与往年不同的是，本次双12支付宝生活节由支付宝联合口碑饿了么、淘票票、飞猪共同打造，全面覆盖本地生活。

记者发现，1日凌晨，生活节界面已经在支付宝首页上新，用户通过搜索“1212”等方式就能一键就能一键进入支付宝、口碑、饿了么、飞猪、淘票票会场，参加瓜分亿元奖池、5折起吃喝玩乐等活动，抢便宜酒店和电影票。上支付宝搜索“限量抢”，还有机会领取家门口小店的各类优惠券。

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与往年一样，全国各地的盒马、银泰也不会错过双12活动，将分别推出百款爆品买一赠一及小金库等活动。在线上，淘宝、闲鱼、阿里健康也会陆续加入这场双12大联欢，领券满减优惠繁多。今年淘宝双12的主题词是创意与个性。除了最高满300减200的优惠外，淘宝上中小商家深度挖掘年轻消费者的多元需求，创造了一系列新的消费趋势。像宠物汉服、咩式外套、光腿神器等等原本小众的创意商品都在双12走向大众视野。过去一年淘宝上开店三年内的新商家年成交已接近5000亿。

阿里巴巴双12活动有关负责人表示，阿里巴巴全力推动多种商业形态的数字化升级，加速了新消费浪潮的到来。阿里数字经济体的服务范围已经从衣食住行扩展到生活的方方面面，不管线上还是线下，消费者能随时能接触到各种优惠和福利，希望这次双12活动能给大家带来游园般的欢乐气氛。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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