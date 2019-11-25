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支付宝晒隐私保护成绩单： 设首席隐私官，区块链技术保障数据安全

2019-11-25 16:03 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息：11月23日，在杭州召开的2019互联网法律大会上，蚂蚁金服发布了《隐私保护和数据安全白皮书》。白皮书显示，支付宝在行业内率先推出的“摩斯”安全计算平台(MORSE)，通过结合区块链等技术，能有效解决商业医疗保险、政务服务等数据共享中的隐私保护问题。

蚂蚁金服隐私保护和数据安全白皮书发布.png

数字时代，数据共享在很多生活服务中是必要的。以商业医疗保险理赔为例，参保人须在就诊后集齐相关表单、医疗收据、病历等资料，提交给理赔平台，审核流程周期长，效率低，并且存在骗赔隐患。保险公司希望与医院数据直接打通，建立快速赔付通道。但直接共享原始数据，就会带来隐私泄露风险。

借助蚂蚁摩斯安全计算平台，可在医院和保险公司两端各自建立计算模型，彼此之间数据不互通，只输出数据结论，即赔或不赔，赔付多少。在保护医疗数据安全和个人隐私的情况下，大幅提高理赔效率和准确性。

据介绍，摩斯平台由支付宝自主研发，以多方安全计算技术(Secure MultiParty Computing)为核心，结合区块链、应用密码学等，能实现两方或者多方数据在不出域的前提下进行加密计算、合规共享，达成数据“可用不可见”，保证原始数据不被任何对方或者第三方获取，全面提升整个互联网行业的安全水位，保障生态数据及隐私安全。

2019 年 10 月，蚂蚁摩斯安全计算平台在国际安全计算比赛IDASHworkshop中，获得了两项隐私保护的奖项。这项比赛共有 90 多个参与者，包括IBM、谷歌、MIT等企业和高校。

蚂蚁金服首席隐私官聂正军.JPG

蚂蚁金服首席隐私官聂正军表示：“数字政务服务提出‘群众少跑路，数据多跑路’，而通过摩斯平台，我们希望能协助各民生服务，实现‘算法多跑路，数据不跑路’。技术发展让人们对隐私安全越来越担忧，但同时，也需依靠技术，才能为隐私保护提供更高标准、更根本的保障。”

早在2017年，支付宝就在行业内率先设立首席隐私官，组建隐私保护办公室，以“尊重用户，呵护信任”为核心理念，负责制定全集团隐私保护管理体系并推动落实。

白皮书显示，隐私保护应是企业生产力而非合规负担。支付宝产品研发过程中，隐私保护和数据安全工作人员会全程参与评审和优化，保障产品从最初的设计开始就做到尊重用户隐私、保证数据安全。由此诞生了如余额宝中可隐藏金额的“小眼睛”开关、帮助用户在不泄露个人信息的情况下寻回走失宠物的“宠物码”小程序等。

余额宝保护隐私“小眼睛”设计.PNG

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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